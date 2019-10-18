إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 9 أشهر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في يناير – سبتمبر 16 مليارا و871.2 مليون مانات ومصروفاتها 16 مليارا و690.6 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 180.6 مليون مانات أو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.