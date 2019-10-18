أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 110 بلد
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٣]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 182 دولة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 110 بلد واستيرادها من 173 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.
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