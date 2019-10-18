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    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 110 بلد

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٣]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قامت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية بعمليات تجارية مع شركائهم في 182 دولة خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. وتم تصدير منتجات إلى 110 بلد واستيرادها من 173 دولة، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجاتها إلى 110 بلد
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