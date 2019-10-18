إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 9 أشهر.
بلغت حجم الواردات من سويسرا مليار و201 مليون و315 ألف دولار ومن روسيا مليار و605 مليون و411 الف دولار ومن تركيا مليار و150 مليون و108 ألف دولار أمريكي.
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