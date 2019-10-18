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    إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن سويسرا وروسيا وتركيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 9 أشهر.

    بلغت حجم الواردات من سويسرا مليار و201 مليون و315 ألف دولار ومن روسيا مليار و605 مليون و411 الف دولار ومن تركيا مليار و150 مليون و108 ألف دولار أمريكي.

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