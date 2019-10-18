باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج). شارك 4 شركات سياحية أذربيجانية وفندق واحد في معرض ITB Asia 2019 في سنغافورة. أفادت وكالة أذرتاج ان الزوار تعرفوا على معلومات عن القدرات السياحية لأذربيجان ومعالم واتجاهات سياحية والمطبخ الوطني وغيره. أجريت على هامش المعرض لقاءات ثنائية بين الشركات الأذربيجانية ونظيراتها الدولية. حضر المعرض اكثر من 1300 مشارك من 132 بلد واكثر من 13 الف زائر.

AZERTAG.AZ : عرض القدرات السياحية لأذربيجان في سنغافورة لأول مرة

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