مقال "أذربيجان بلد له تاريخ شطرنج الغني" على بوابة سويسرية

برن، 18 أكتوبر، أذرتاج

نشر مقالاً على البوابة السويسرية www.zeitung.ch تحت عنوان "أذربيجان بلد ذو تاريخ شطرنج الغني".

جاء في المقال أن لعبة الشطرنج لها تقاليد طويلة في أذربيجان، وقد تم الحفاظ على هذه التقاليد وتطويرها وصولاً إلى مستوى الرياضة المحبوبة في البلاد. يقال إن هذه اللعبة تذكر في أعمال الشعراء الأذربيجانيين البارزين خاقاني ونظامي وفضولي، وكما يشار إلى أن الكاتب والمفكر المعروف ميرزا فتحعلى أخوندوف يؤكد في مؤلفاته على أهمية الإتقان بأسرار الشطرنج. كما يشار إلى أن الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس خلال زيارة إلى القوقاز في 1858-1859، لعب الشطرنج مع ابنة أمير (خان) قاره باغ خرشيد بانو ناتوان.

بعد ذلك، يشار الى أن رئيس أذربيجان إلهام علييف وقع على المرسوم عن اعتماد برنامج الدولة لتطوير الشطرنج في أذربيجان في 2009- 2014 بغرض ضمان شعبية هذه الرياضة في أذربيجان. إلى جانب دعمه لشعبية الشطرنج في البلاد لعب برنامج الدولة أيضاً دوراً استثنائياً في تدريب الشباب النوابغ. يقام بتدريس لعبة الشطرنج التي بدأ تطورها في أذربيجان منذ الخمسينيات من القرن الماضي، في مختلف الحلقات ومدارس الشطرنج والأندية الرياضية. حقق لاعبو الشطرنج الأذريون النتائج الناجحة في البطولات الدولية.

في ختام المقال، يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة وقع الحدث الناجح الآخر في تاريخ الشطرنج في أذربيجان. حقق الأستاذ الكبير في الشطرنج تيمور رجبوف وهو خريج مدرسة الشطرنج الوطنية، فوزاً رائعاً في بطولة العالم للشطرنج (كأس العالم FIDE 2019). فاز لاعب الشطرنج الأذربيجاني على اللاعب الصيني دينغ ليرين وحصل على كأس العالم. وأشير إلى أن اسم تيمور رجبوف ذكر لأول مرة في الصحافة الرياضية الدولية في عام 2003 عندما كان عمره 15 عاماً عندما هزم الأستاذ الكبير في الشطرنج هاري كاسباروف. بعد تسع سنوات، صعد إلى المركز الرابع في ترتيب أقوى لاعبي الشطرنج في العالم برصيد 2793 نقطة.

إيلكون نيفتالي

المراسل الخاص من أذرتاج

برن