    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رجب طيب أردوغان: سننقذ المزيد من الأرواح عندما نقضي على العدو القاسي للبشرية وهو الإرهاب

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٠]

    باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

    السيد الرئيس، سننقذ المزيد من الأرواح بقضائنا على عدو الإنسانية القاسي وهو الإرهاب. إنني مقتنع بأن الجهود المشتركة ستسهم في إرساء السلام والاستقرار في منطقتنا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قال هذه الكلمات في تعليقه على ما ورد في حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.

    AZERTAG.AZ :رجب طيب أردوغان: سننقذ المزيد من الأرواح عندما نقضي على العدو القاسي للبشرية وهو الإرهاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎١]
    بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى الخط الأول لخط أنابيب "التيار التركي"
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
    بوتين يدعو أردوغان لزيارة روسيا في الأيام القادمة
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]
    قيس سعيد رئيسا للجمهورية التونسية
    ١٧.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٠]
    News Blaze يكتب: رياء عضوة الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب
    رجب طيب أردوغان: سننقذ المزيد من الأرواح عندما نقضي على العدو القاسي للبشرية وهو الإرهاب