رجب طيب أردوغان: سننقذ المزيد من الأرواح عندما نقضي على العدو القاسي للبشرية وهو الإرهاب

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

السيد الرئيس، سننقذ المزيد من الأرواح بقضائنا على عدو الإنسانية القاسي وهو الإرهاب. إنني مقتنع بأن الجهود المشتركة ستسهم في إرساء السلام والاستقرار في منطقتنا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قال هذه الكلمات في تعليقه على ما ورد في حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.