الخارجية الأوكرانية: أذربيجان صديق صدوق وموثوق به لأوكرانيا دائما

كييف، 18 أكتوبر (أذرتاج).

أذربيجان صديق صدوق وموثوق به لأوكرانيا دائما، وفق ما قال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوكرانية لمراسل وكالة أذرتاج.

قيل ان التعاون بين أذربيجان وأوكرانيا يستمر اليوم أيضا.

كما جاء في البيان "اننا نهنئ دولة أذربيجان الصديقة وشعبها بمناسبة يوم الاستقلال".