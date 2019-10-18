بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى الخط الأول لخط أنابيب "التيار التركي"
AzerTAg.az
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥١]
باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج).
بدأ ضخ الغاز الطبيعي الى الخط الأول من الخطين العابرين من قاع البحر "للتيار التركي".
أفادت وكالة أذرتاج ان ضخ الغاز الى الخط مرحلة اختبار أخيرة قبل بدء تشغيله ويعتبر خطوة مهمة في توصيل الغاز الطبيعي الى أوروبا الجنوبية الشرقية وتركيا. من المخطط بدء التشغيل التجاري للخط الأول حتى نهاية العام الحالي.
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