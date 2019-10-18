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    أذربيجان وناميبيا توقعان على بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية br بلغ عدد الدول الأفريقية التي أقامت أذربيجان العلاقات الدبلوماسية بها 51 دولة

    ١٨.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٩]

    باكو، 18 أكتوبر، رؤوف حاجيف، أذرتاج 

    في 17 أكتوبر تم التوقيع على بيان مشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية ناميبيا في سفارة ناميبيا في أديس أبابا. قام بتوقيع الوثيقة السفير إلمان عبد اللايف من جانب أذربيجان والسفيرة إميليا مكوسا من جانب ناميبيا.

    افادت أذرتاج أن السفير إيلمان عبد اللايف في كلمته الملقاة بهذه المناسبة إن ناميبيا هي واحدة من أكثر البلدان نمواً في إفريقيا مشيرًا إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأفريقية.

    أثنت السفيرة الناميبية إميليا مكوسا على التطور الناجح لبلدنا وأكدت أن أذربيجان شريكة موثوق بها للبلدان الأفريقية.

    تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقيع الاتفاق يبلغ عدد الدول الأفريقية التي أقامت أذربيجان علاقات دبلوماسية بها 51 دولة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وناميبيا توقعان على بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية br بلغ عدد الدول الأفريقية التي أقامت أذربيجان العلاقات الدبلوماسية بها 51 دولة
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    أذربيجان وناميبيا توقعان على بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية br بلغ عدد الدول الأفريقية التي أقامت أذربيجان العلاقات الدبلوماسية بها 51 دولة أذربيجان وناميبيا توقعان على بيان مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية br بلغ عدد الدول الأفريقية التي أقامت أذربيجان العلاقات الدبلوماسية بها 51 دولة