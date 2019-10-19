تصدير أكثر من 1.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الخارجية
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠١٩ [١١:٣٨]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
صدرت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) 145.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن حجم الغاز المصدر من الدولة بلغ 2.7 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.
صدرت الشركة أكثر من 1.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الخارجية خلال 9 أشهر من العام الجاري.
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