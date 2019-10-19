سوكار تعلن حجم الغاز الطبيعي الفاعل في المخزنين تحت الأرض
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠٧]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم ضخ 2.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الفاعل في المخزنين تحت الأرض هذا العام.
في الوقت الحاضر، يوجد 2.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في المخزنين تحت الأرض "قراداغ" و"قالماز" وتستمر عملية حقن الغاز في هذان المخزين، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار).
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