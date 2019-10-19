زيادة إنتاج النفط والغاز في سوكار

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زادت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) إنتاج النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة وإنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 11.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أنه تم تنفيذ خطة عمل شاملة للحفاظ على مستويات الإنتاج الثابتة في حقول النفط والغاز التي تديرها شركة "سوكار" وتم استعادة بعض الآبار القديمة.

بشكل عام، أنتجت البلاد أكثر من 9.4 مليون طن من النفط و8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الجاري.