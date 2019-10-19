حجم الواردات من اللدائن ومصنوعاتها خلال 9 أشهر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استورد إلى البلد خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي 206 ألف و832 طن من اللدائن ومصنوعاتها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 152 مليون و10 آلاف دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 125 ألف و75 طنا بقيمة 95 مليونا و730 ألف دولار.