ودائع الأهالي بالعملة الوطنية تزداد 26.9 في المائة

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال البنك المركزي في بيان إن مبلغ الودائع المصرفية للأهالي لأول سبتمبر المنصرم ارتفع بنسبة 6.7 في المائة بما يعادل العملة الوطنية ليرتفع إلى 8 مليارات و561.8 مليون مانات وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وجاء في بيان هيئة الإحصاء أن 56 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و44 في المائة منها بالعملة الوطنية. وأضاف أن الودائع بالعملة الوطنية ازدادت قدر 26.9 في المائة فيما انخفضت بالعملات الأجنبية بنسبة 5.1 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

وكان سعر صرف العملة الوطنية المتوسط خلال شهر سبتمبر مقابل الدولار الأمريكي 1.70 (من مطلع العام 1.70) مانات واليورو 1.87 (1.91) مانات و100 روبل روسي 2.62 (2.61) مانات.