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    تجاوز الدخل الفردي للسكان بمبلغ 42.2 مليار مانات

    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 42 مليارا و202.7 مليون مانات بزيادة 6.7 في المائة خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 4266.2 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 38 مليارا و720.1 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :تجاوز الدخل الفردي للسكان بمبلغ 42.2 مليار مانات
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