الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد خلال العام الجاري

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم واردات القمح خلال مدة يناير - سبتمبر من العام الحالي مليون و112 الف و878 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 240 مليون و 747 ألف دولار.

يذكر أن حجم القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 829 ألف و249 طن بقيمة 151 مليون و427 ألف دولار.