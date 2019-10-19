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    الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد خلال العام الجاري

    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٤]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات القمح خلال مدة يناير - سبتمبر من العام الحالي مليون و112 الف و878 طن.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 240 مليون و 747 ألف دولار.

    يذكر أن حجم القمح المستورد إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 829 ألف و249 طن بقيمة 151 مليون و427 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم القمح المستورد إلى البلد خلال العام الجاري
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