لاعب أذربيجاني يتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تأهل لاعب الريشة الطائرة الأذربيجاني ايدي ريسكي دفيتشايو إلى ربع نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين ايدي ريسكي دفيتشايو وعزمي قوفيمرامدهوني يمثلان بلدنا في المنافسات.

ويشارك في البطولة كل من البرتغال وأذربيجان والنمسا والهند ومالطا واسكتلندا وايرلندا وبيرو وميانمار وجنوب أفريقيا ونيجيريا والمغرب وموريشيوس ومالديف وبولندا والتشيك وإندونيسيا والسعودية والجزائر وتايلاند وإيطاليا وسريلانكا وويلز والكونغو الديمقراطية وأستراليا والمكسيك ومنغوليا وبلجيكا والأردن وإنجلترا.

يذكر ان عدد المدعوين الى المنافسات 60 لاعبا و49 لاعبة للريشة الطائرة. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار.

ستستمر البطولة حتى 20 أكتوبر الجاري بإستاد القاهرة الدولي.