انخفاض حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 11 ألفا و183 طن خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 207 مليون و298 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 12 ألفا و382 طن بقيمة 221 مليون و845 ألف دولار.