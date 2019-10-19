استيراد أكثر من 37 ألف طن من اللحم خلال 9 أشهر
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٣]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 37 ألفا و390 طن من اللحم إلى البلد خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 56 مليونا و568 ألف دولار أمريكي.
يذكر أن البلد استورد 34 ألفا و252 طنا من اللحم بقيمة 49 مليونا و283 ألف دولار خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.
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