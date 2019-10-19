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    مقتل اثنين من المهندسين الروس في حادث مروري في تركيا

    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٠]

    إسطنبول، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تحطمت حافلة صغيرة تحمل مهندسين من روسيا للعمل في محطة أكويو للطاقة النووية الواقعة في محافظة قولنار لمدينة مرسين التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن اثنين من 12 مهندسا روسيا قتل جراء الحادث. وتم نقل آخرين إلى المستشفى بجروح مختلفة.

    لا تزال التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الحادث.

    AZERTAG.AZ :مقتل اثنين من المهندسين الروس في حادث مروري في تركيا
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