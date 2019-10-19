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    أذربيجان تستورد أكثر من 6.2 ألف طن من الحليب

    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 6 آلاف و291 طن من الحليب خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 10 ملايين و294 ألف دولار.

    يذكر أنه في نفس الفترة تم استيراد 6 آلاف و240 طن من الحليب بقيمة 8 ملايين 796 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستورد أكثر من 6.2 ألف طن من الحليب
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