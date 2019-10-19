أذربيجان يقابل منتخب مولدوفا لكرة القدم

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيقام معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 16 عاما في الفترة ما بين 18-22 أكتوبر بباكو ومن 22 حتى 25 أكتوبر في مولدوفا.

أفادت وكالة أذرتاج أن مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان ومولدوفا ستقام ضمن المعسكر التدريبي في 23 و25 أكتوبر.

سيشارك في المباريات أرتوغرول قولوييف (قاراباغ) ورحمان محمدوف (سومقايت) ونجات قولويف (سبائيل) وبايرام نجعفعلييفا (باختاكور/ أوزبكستان) وواصف فرجوف (قاراباغ) ونريمان آخوندزاده (قاراباغ) وقوربان سفروف (كشله) وفارض خير اللهيف (نفطجي) وروحد مصطفايف (سومقايت) وترقوت مصطفازاده (صباح) وإختيار ممييف (غابالا) وأميل سليمانوف وفريد كلنتروف ونوغاي رشيدوف (غابالا) وناهد تنريفردييف وناميق شاميلوف (غابالا) وإبراهيم رمضانوف (غابالا) وألخان زين العابدين زاده (صباح) ونحاد شيرينزاده (كشله) وسرخان ميرزه زاده (غابالا) وعامن قارايف (قاراباغ) ومحمود أغاييف (زيره) وفير الدين عبد اللهيف (صباح) وخيال علييف (سبائيل) ومحمد مرادوف (غابالا) وإفتخار إبراهيموف (كشله) وأغاداداش ساليانسكي (نفطجي).