كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية خلال 8 أشهر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال مدة يناير – أغسطس العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – يوليو العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 21.2 مليون دولار.