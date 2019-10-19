كشف حجم المنتجات الموردة بصفتها مساعدة إنسانية وفنية خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٠]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
كشفت هيئة الإحصاء عن حجم المنتجات الموردة إلى البلد بصفتها مساعدة إنسانية ودعم فني خلال مدة يناير – أغسطس العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الهيئة أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – يوليو العام الحالي بصفتها مساعدة إنسانية ودعما فنيا 21.2 مليون دولار.
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