الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى إسرائيل

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الجاري إلى إسرائيل منتجات بلغت قيمتها مليار و105 مليون و911 ألف دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 66 مليون و888 ألف دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من إسرائيل إلى أذربيجان خلال 9 أشهر 38 مليون و232 ألف دولار.

يذكر أن إسرائيل تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول التجارية الرئيسية في أذربيجان.