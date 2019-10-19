أول قطار شحن من الصين إلى جمهورية التشيك يمر عبر أذربيجان

نور سلطان، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تعزز استراتيجية كازاخستان القدرة التنافسية لبلادها في اطار مبادرة "حزام واحد طريق واحد".

أفادت وكالة أذرتاج أن 42 حاوية من البضائع الكهربائية للمستهلكين الأوروبيين توجهت من مقاطعة تشجيانغ الصينية وصلت إلى ميناء أكتاو.

سيتم نقل الشحنة عبر بحر الخزر إلى أذربيجان ومن هناك إلى تركيا وعبر البحر الأسود عن طريق السكك الحديدية المتجهة إلى براغ.

مرت حاويات 40 قدما من الصين عبر السكك الحديدية 72 ساعة عبر أراضي كازاخستان فقط.

يذكر أن أكثر من 467 حاوية أرسلت من ميناء أكتاو خلال 9 أشهر من العام الحالي، الأمر الذي زاد بنسبة 31 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من 2018 الماضي.