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    وصال حسينوف: يمكن للمواطنين الأذربيجانيين الاقامة في كازاخستان لمدة 90 يوماً بدون تأشيرة

    ١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٢]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    بموجب الاتفاقية الحكومية الموقعة مع كازاخستان يمكن للمواطنين الأذربيجانيين الاقامة في كازاخستان لمدة تصل إلى 90 يوماً بدون تأشيرة.

    تفيد أذرتاج أنه هذا ما صرح به رئيس جهاز الدولة للهجرة وصال حسينوف للصحفيين.

    صرح رئيس الدائة أنه في الوقت الحاضر يمكن لمواطني أذربيجان الاقامة في كازاخستان لمدة 30 يوماً بدون تأشيرة. تم تحديد مدة التسجيل في مكان الإقامة ب5 أيام. وبموجب هذا الاتفاق، زادت فترة تسجيل المواطنين الأذربيجانيين في كازاخستان من 5 أيام إلى 30 يوماً. سيتم تنظيم قضايا الإقامة في كازاخستان بنفس الطريقة.

    وقال وصال حسينوف إن الأهمية الأخرى لهذا الاتفاق هي توفير أساس للتعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الهجرة: "أعتقد أن تنفيذ الاتفاقية سيؤدي إلى غياب أي مشاكل أو مخاوف لمواطنينا في مجال الهجرة".

    AZERTAG.AZ :وصال حسينوف: يمكن للمواطنين الأذربيجانيين الاقامة في كازاخستان لمدة 90 يوماً بدون تأشيرة
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