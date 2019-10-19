مشاركة وفد جهاز حرس الحدود في الاجتماع ال82 لمجلس قادة قوات حرس الحدود لرابطة الدول المستقلة

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

حضر الوفد برئاسة الفريق الأول إلتشين غولييف، رئيس جهاز حرس الحدود لجمهورية أذربيجان في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الاجتماع الـ82 لمجلس قادة قوات حرس الحدود لرابطة الدول المستقلة في مينسك.

أفيد من المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود لوكالة أذرتاج أن سفير أذربيجان في بيلاروس لطيف قنديلوف أيضاً شارك في الاجتماع ضمن الوفد.

تبادلت الأطراف المشاركة في الاجتماع وجهات النظر حول الوضع على حدود الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة واتجاهات تطوره وأمن الحدود ونوقشت المسائل المتعلقة بالقيام بعمليات مشتركة لحل الأزمات الواقعة على الحدود واحتفال الذكرى75 للحرب الوطنية العظمى ونتائج عمل مجلس التنسيق للقوات الحدودية في عام 2019 وتحديد المهام لعام 2020 وجدول أعمال الاجتماع القادم وغيرها.

أبلغ الفريق الأول إلتشين قولييف الذي ألقى كلمة في الاجتماع أن إبقاء 20% من أراضي أذربيجان، بما في ذلك 427 كيلومتراً من حدود الدولة الأذربيجانية مع أرمينيا و132 كيلومتراً من الحدود مع إيران تحت الاحتلال من قبل القوات المسلحة الأرمينية يشكل تهديداً خطيراً ليس لجمهورية أذربيجان فحسب، بل للأمن الإقليمي عامةً. وأشار إلى أنه بسبب الموقف غير البناء للجانب الأرمني يؤثر غياب نتائج ملموسة في التسوية السلمية للصراع الأرميني الأذربيجاني في قره باغ الجبلية سلباً على الاستقرار في المنطقة.

أشير في الكلمة إلى أن قرار الرئيس في نهاية عام 2018 حول وضع الجزء البالغ طوله 130 كيلومتراً من حدود الدولة مع أرمينيا في منطقتي غازاخ وأغستافا تحت حراسة جهاز حرس حدود الدولة لجمهورية أذربيجان مبادرة تسهم في التسوية السلمية للنزاع، مما يخفف التوتر في المنطقة يكمل أمن الحدود وأبلغت أيضاً المعلومات حول الأعمال المنجزة لإنشاء البنية التحتية للحراسة والدفاع في الحدود في هذا الاتجاه. على وجه الخصوص، أشير إلى انتهاكات الحدود بصورة متواصلة من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمينية وتعرض مناطقنا الحدودية بما فيها السيارات وأليات البناء وسيارات الإسعاف والمدنيون للنيران ونتيجة ذلك قتل المواطن المدني سفر على آبيشوف من مواليد 1959 الذي كان يمارس الأعمال خلف المناطق القتالية بعد إصابته برصاص.

وعقب الاجتماع، عقدت اللقاءات الثنائية مع رؤساء جهات حرس الحدود في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأجري تبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات المتبادلة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تم التوقيع على "خطة الإجراءات بين جهازي حرس الحدود لجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي للفترة 2020-2021" في الاجتماع مع وفد جهاز حرس الحدود للاتحاد الروسي.