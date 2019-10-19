سفير دولة قطر الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية إلمار محمدياروف السيد فيصل بن عبد الله حمد عبد الله الحنزاب، سفير دولة قطر المعين حديثاً لدى أذربيجان.

أفاد المكتب الصحفي لأذرتاج أن الجانبين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتنمية العلاقات الثنائية السياسية بين أذربيجان وقطر وأشارا إلى وجود فرص مواتية لتنمية التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.

قدم السفير فيصل بن عبد الله حمد عبد الله الحنزاب نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير إيلمار محمدياروف.

أعرب الوزير إيلمار محمدياروف عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين قطر وأذربيجان ضمن المنظمات الدولية ، وأعرب عن امتنانه للجانب القطري لدعمه الموقف العادل لبلدنا في تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني.

أعرب الوزير عن ثقته في أن التصديق على اتفاقية الإلغاء الكامل لنظام التأشيرات لمواطني قطر سيعزز تدفق السياح بين البلدين.

قال السفير فيصل بن عبد الله حمد عبد الله الحنزاب إنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات الثنائية خلال مسيرته الدبلوماسية. وقال إن بلده كان دائماً مع الشعب الأذربيجاني الشقيق والصديق. تمنى الوزير ايلمار محمدياروف للسفير النجاح في مسيرته الدبلوماسية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.