وزير الدفاع الأذربيجاني أجرى عدة لقاءات في الصين
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٣]
بكين، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في منتدى بكين شيانغشان التاسع على هامش زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير ذاكر حسنوف اجتمع مع ممثلي شركتي "Poly Technologies" و"CETC International" التابعتين لمجمع صناعة الدفاع الصينية.
خلال اللقاء، نوقشت قضايا التعاون العسكري التقني بين أذربيجان والصين.
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