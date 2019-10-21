ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان وسويسرا خلال 8 أشهر

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وسويسرا أكثر من 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مرات خلال أشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (آذبرومو) يوسف عبد اللهيف في منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري المنعقد اليوم في باكو.

أكد يوسف عبد اللهيف أن تبادل التجارة بين كلا البلدين في العام السابق بلغ 648 مليون دولار. يشكل 135 مليون دولار حصة الصادرات و513 مليون دولار حصة الواردات.