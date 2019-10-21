إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يخطط في الفترة ما بين 22 و23 أكتوبر / تشرين الأول إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظتي خوجاوند وأغدام الأذربيجانيتين وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج وسايمون تيلر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وميخايل أولارو.