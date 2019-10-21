بي بي تؤجل أعمال الحفر في "أبشيرون الضحل المياه" إلى العام المقبل

باكو، 21 أكتوبر (أذرتاج).

أجلت شركة بي بي أعمال الحفر في حقل "آبشيرون ضحل المياه" إلى العام المقبل.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها نائب رئيس شركة "بي بي أذربيجان" في شئون العلاقات الخارجية والاستراتيجية بختيار أصلان بيكلي.

تخطط بي بي في بدء أعمال الحفل في الحقل في النصف الأول من عام 2020.

يذكر ان بي بي كانت قد أعلنت استمرار تخطيط أعمال حفل البئر الاستكشافي في 3 أماكن واعدة موجودة في منطقة التعاقد من المياه الضحلة لشبه جزيرة ابشيرون. وبينت الشركة ان بدء أعمال حفر أول بئر تخطط في أواخر العام الجاري.

يشار إلى أن بي بي وقعت مع سوكار على اتفاقية حول توزيع الحصص الإنتاجية لاستكشاف واستغلال الحقول الواعدة في المياه الضحلة الموزعة حول شبه جزيرة ابشيرون في ديسمبر عام 2014. وتم إقرار الاتفاقية من قبل المجلس الوطني الأذربيجاني في 14 أبريل عام 2015. بناء على الاتفاقية، تملك شركة بي بي اكسبلوريشن Kaspian Si بكونها مشغلة 50 في المائة من الحصص، وتملك سوكار على 50 في المائة من الحصص الباقية. تشمل منطقة التعاقد أماكن ممتدة نحو الجنوب من شبه جزيرة ابشيرون على طول المياه الإقليمية في بحر الخزر. يشكل عمق المياه في هذه المنطقة حوالي 40 مترا ويتراوح عمق الطبقات الواعدة ما بين 3000 م و5000 م.

انتهت في نهاية عام 2017 تفسير ومعالجة معلومات ثلاثية الابعاد جمعت من اعمال التنقيب والبحث في منطقة مساحتها الاجمالية 1300 كيلومتر مربع. عام 2018 تم التوقيع مع سوكار على بيان ينص على التزام بي بي لحفر الآبار الاستكشافية في 3 مناطق في المياه الضحلة لشبه جزيرة ابشيرون.