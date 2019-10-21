باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أقيمت مباراة جديدة للمنتخب الأذربيجاني للنساء لكرة القدم تحت 17 عاما ضمن تصفيات بطولة أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا قابل فريق نرويج وانهزم أمام نظيره النرويجي بحساب 0:5. يذكر أن المنتخب الأذربيجاني تغلب على الفريق السلوفيني بحساب 0:6.

AZERTAG.AZ : أذربيجان يقابل نظيره النرويجي

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