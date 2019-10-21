    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 22 أكتوبر

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤١]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 أكتوبر / تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 22 أكتوبر / تشرين الأول.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 22 أكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎٩]
    تجاوز الدخل الفردي للسكان بمبلغ 42.2 مليار مانات
    ١٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎٤]
    ودائع الأهالي بالعملة الوطنية تزداد 26.9 في المائة
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣١]
    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 9 أشهر
    ١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 21 أكتوبر
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 22 أكتوبر