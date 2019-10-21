أكثر من مليونين و400 الف أجنبي وعديم الجنسية من 191 بلد زاروا أذربيجان

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زار أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري 2418.3 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 191 بلد وذلك أكثر بنسبة 9.5 في المائة قياسا إلى الشهر ذاته للعام السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء الحكومية أن 30.0 في المائة من الوافدين من مواطني روسيا و22.0 في المائة من جورجيا و9.7 في المائة من تركيا و8.2 في المائة من إيران و3.9 في المائة من الملكة العربية السعودية و2.1 في المائة من الإمارات و1.9 في المائة من الهند و1.8 في المائة من العراق وأوكرانيا و1.6 في المائة من تركمنستان و1.5 في المائة من إسرائيل وكازاخستان و1.4 في المائة من باكستان و1.2 في المائة من بريطانيا و11.3 في المائة من البلاد الأخرى و0.1 في المائة من عديمي الجنسية. وإن 65.9 في المائة من الوافدين هم الذكور و34.1 في المائة هن الإناث.

ولوحظت زيادة عدد الزائرين في الشهر الماضي البلدَ من مصر زيادة أكثر من غيرها بقدر مرة حيث أن عدد الوافدين من باكستان إلى البلد ارتفع قدر مرتين ومن تركمانستان 96.0 في المائة ومن الهند 70.1 في المائة ومن مصر 66.3 في المائة ومن الصين بنسبة 63.7 في المائة ومن العربية السعودية بنسبة 42.0 في المائة ومن الفلبين في 39.4 في المائة والمجر 34.8 في المائة ومن بولندا 32.0 في المائة ومن ماليزيا 27.3 في المائة وبريطانيا في 27.0 في المائة وإسبانيا 26.7 في المائة ومن جمهورية كوريا 22.4 في المائة وجورجيا 21.6 في المائة وألمانيا 21.6 في المائة.

كما أن عدد الوافدين من بلاد الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 24.0 في المائة ليبلغ 110.3 ألف شخص بينما هبط عدد الوافدين من بلاد رابطة الدول المستقلة بنسبة 8.3 في المائة ليصل العدد إلى 880.9 ألف زائر.

وأتى 57.9 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بواسطة السكك الحديدية والسيارات و41.3 في المائة جوا و0.8 في المائة بحرا.