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    سويسرا تستثمر 861 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن

    ٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٦]

    باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استثمرت سويسرا 861 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن وأما الشركات الأذربيجانية فاستثمرت في اقتصاد سويسرا 2.7 مليار دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (آذبرومو) يوسف عبد اللهيف في منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري المنعقد اليوم في باكو.

    أكد نائب الوزير أنه حصة القطاع غير النفطي في هذه الاستثمارات بلغت 794 مليون دولار وحصة قطاع النفط 66 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :سويسرا تستثمر 861 مليون دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن
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