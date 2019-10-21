حوالي 67 شركة سويسرية تعمل في أذربيجان
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تعمل حاليا حوالي 67 شركة سويسرية في أذربيجان، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها السفيرة الأذربيجانية لدى سويسرا خانيم إبراهيموفا في منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري المنعقد اليوم في باكو.
أكدت السفيرة أن أكبر شركة سويسرية في أذربيجان هي "هولسيم".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٠٢]
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٣]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٥]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
١٥.١٠.٢٠١٩ [١٢:٣٧]
٢١.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٣١]
١٨.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٠٧]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٧]
١٦.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٥]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٦]
١٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٤]
١٧.١٠.٢٠١٩ [١٣:٣١]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢١]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٥:٢٤]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٩]
٢١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢١]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٣٥]
١٩.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٢]
١٩.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك