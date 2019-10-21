حوالي 67 شركة سويسرية تعمل في أذربيجان

باكو، 21 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تعمل حاليا حوالي 67 شركة سويسرية في أذربيجان، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها السفيرة الأذربيجانية لدى سويسرا خانيم إبراهيموفا في منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري المنعقد اليوم في باكو.

أكدت السفيرة أن أكبر شركة سويسرية في أذربيجان هي "هولسيم".