غابالا، 21 أكتوبر، مصطفى داداشوف، أذرتاج

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نزل 153 ألفاً و404 سائحاً محلياً وأجنبياً في الفنادق في منطقة غابالا. منهم 49 ألفاً و944 شخصاً أو 32.6 % من مواطني أذربيجان و103 ألفاً و966 شخصاً أو 67.4 % من المواطنين الأجانب.

أبلغ مكتب الإحصاءات لمنطقة غابالا هذه المعلومات للمراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج.

وقد لوحظ أعلى كثافة النزلاء في الفنادق في شهر أغسطس- 36 ألفًا و466 شخصاً. كان عدد السياح في يونيو 21 ألفاً و553 شخصاً وفي يوليو – 35 ألفاً و545 شخصاً.

تفوق عدد مواطني المملكة العربية السعودية بين السياح الأجانب القادمين إلى غابالا خلال 9 أشهر. خلال الفترة الماضية، زار 17 ألفاً و895 مواطناً غابالا من هذا البلد. عموماً، زار المنطقة 13 ألفاً و734 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة و5 آلاف و604 من الكويت و5 آلاف و61 من البحرين و4 آلاف و588 من قطر و3 آلاف و665 من عُمان وألفان و746 من روسيا، وألفان و746 من إسرائيل. وبلغ عدد السياح القادمين من الهند ألفين و586 ومن الصين 1050 ومن العراق 514 شخص. كان 39 ألفاً و428 سائحاً أجنبياً قادمين إلى غابالا من مواطني البلدان الأخرى.

في الفترة الماضية من هذا العام، كان هناك 15 فندقًا ومؤسسة من طراز الفنادق تعمل في منطقة غابالا. تسع هذه المرافق 2258 مقاماً. في الأشهر التسعة الأولى ، تم استخدام 20 ألف و225 سريراً في الفنادق. كان متوسط سعر الإقامة ليوم واحد 91.5 مانات. مدة إقامة السياح هي يوم أو يومان.

في الفترة الماضية، عمل 1259 عاملاً في منشآت سياحية. ومن بين هؤلاء، 243 امرأة و82 متخصصاً في السياحة وإدارة الفنادق و36 من العمال الأجانب.