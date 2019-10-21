انطلاق منتدى التجارة الإلكترونية الثاني في باكو

باكو، 21 أكتوبر، بروانه رحيموفا، أذرتاج

في 21 أكتوبر بدأ منتدى التجارة الإلكترونية الثاني (BEF-2019) في باكو أعماله في مركز حيدر علييف في إطار "أسبوع InnoWeek - Innovation Week"

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة رامين جولوزاده قال في كلمته الملقاة في افتتاح المنتدى إنه هناك بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية في أذربيجان، ولدي كل مواطن اعتباراً من طلبة إلى متقاعدين بطاقة مصرفية واحدة أو أكثر.

أكد الوزير أن "الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أخذت تتطور والعديد من الشركات العامة والخاصة تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية. تتسارع التنمية الابتكارية للاقتصاد تحت قيادة الرئيس إلهام علييف. بجري إنجاز الخرائط الاستراتيجية المعتمدة والتي تشمل الاقتصاد الوطني والقطاعات الأساسية للاقتصاد.

صرح نائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا عمر فاتح سايان بأن منتدى باكو للتجارة الإلكترونية له دور منصة مهمة لمناقشة أحدث النزعات والاتجاهات الإيجابية في التجارة الإلكترونية. تلعب التقنيات المبتكرة التي تطبقها أذربيجان في مجال التجارة الإلكترونية واللوجستيات دوراً كبيراً في تطوير هذه المجالات.

يعقد اليوم الأول للمنتدى في 4 جلسات حول مختلف جوانب التجارة الإلكترونية. وسيشارك في المنتدى ممثلون عن المنظمات الدولية والوكالات الحكومية والمؤسسات العامة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمستثمرون والخبراء والشركات الناشئة.