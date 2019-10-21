لاعب السباق الثلاثي الأذربيجاني يفوز بالذهبية في نهائي كأس أوروبا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

فاز عضو منتخب أذربيجان في الترياتلون (السباق الثلاثي) روستيسلاف بيفتسوف بميدالية ذهبية في نهائي كأس أوروبا في فونشال بالبرتغال.

أفادت أذرتاج أن رياضينا أنهى السباق الذي شارك فيه 58 رياضياً ب52 دقيقة. قطع روستيسلاف بيفتسوف المسافة المائية ب750 متر خلال 8 دقائق و 57 ثانية. ثم أكمل رياضينا دورة السباق بدراجة ب20 كم في 27 دقيقة و9 ثوان. أخيراً، في المرحلة النهاية من السباق أكمل شريط سباق العدو ب5 كيلومترات في 14 دقيقة و56 ثانية.

في مسابقة النساء، جاءت عضو فريقنا كسينيا ليفكوفسكايا في المركز العاشر بنتيجة 1 ساعة ودقيقتين و47 ثانية.

من الجدير بالذكر أن رياضيينا يشاركان في مسابقات التصنيف للتأهل لألعاب "طوكيو 2020" الأولمبية الصيفية. وأنهما يشاركان في جميع المباريات، بما في ذلك بطولات العالم وأوروبا، وسباقات كأس العالم والقارات لنيل نقاط الترخيص الأولمبي.