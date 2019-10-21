حفل إشهار نسخة درسدن لـ"كتاب ده ده قورقود" باللغة الكازاخية

نورسلطان، 21 أكتوبر، أذرتاج

أقيمت مراسم تقديم كتاب قورقود آتا وأدب السهول الكبرى" الذي ألفه رجل الدولة والمجتمع الكازاخستاني المعروف والعالم في الدراسات التركية (الاستتراك) وعلوم الأدب ميرزاتاي زولداسبيكوف والصادر في نور سلطان من قبل الأكاديمية التركية الدولية.

أفادت أذرتاج أنه تم تقديم ترجمة نسخة درسدن لـ"كتاب ده ده قورقود" إلى اللغة الكازاخية في الحفل.

أشار رئيس الأكاديمية دارهان كيدريالي إلى أن كتاب "أدب السهول الكبرى" يحتوي على الكتب التي هي حصيلة الأبحاث العلمية لمدة 50 عاماً. تقدم في كتاب"قورقود آتا" النصوص باللغة الكازاخية، بالإضافة القاموس المعد على أساس مخطوطة درسدن لـ"كتاب ده ده قورقود" لعامة القراء.

قال رجل الدولة ميرزاتاي زولداسبيكوف إنه حتى الآن تمت دراسة "كتاب ده ده قورقود " دراسة واسعة في تركيا وأذربيجان وتركمانستان وكما هناك بعض الأبحاث في كازاخستان وأفاد أنه لم تجري الأبحاث فيه على أوسع نطاق وأنه عمل على نسخة درسدن لـ"كتاب ده ده قورقود " ونشر النسخة الأصلية الشاملة منه لأول مرة مع قاموس.

وقال عضو مجلس المشايخ لمجلس التنسيق للدول الناطقة بالتركية البروفيسور عادل أحمدوف إنه هناك أشخاص قادرون على توحيد الناس وإن ميرزاتاي زولداسبيكوف أحدهم. كتابه " ده ده قورقود" هو قيمة روحية مشتركة ليس فقط لكازاخستان، ولكن للعالم التركي بأسره ويوحد العالم التركي. بالمناسبة، أود أن أعرب عن أشكري الخاص للجانب الأذربيجاني. لأنه في أذربيجان نفذت الأبحاث المستفيضة حول "كتاب ده ده قورقود " ونشرت الكتب. يفتخر جميع الشعوب التركية من ألتاي إلى البحر الأسود بـ ده ده قورقود.

من الجدير بالذكر أن "كتاب ده ده قورقود " ينشر لأول مرة في كازاخستان في هذا الشكل الموسع والمفصل بحجمه الكبير مع القاموس.

إلاهه أحمدوفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

نور سلطان