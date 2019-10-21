عقد قمة رؤساء البرلمانات للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في ستراسبورغ

ستراسبورغ ، 21 أكتوبر، أذرتاج

ستستضيف ستراسبورج يومي 24 و25 أكتوبر قمة رؤساء البرلمانات للدول الـ 47 الأعضاء في المجلس لأوروبي وكذلك الدول الشريكة والمراقبة.

أفادت أذرتاج أن الوفد برئاسة رئيس المجلس الوطني لأذربيجان أقطاي أسدوف سيحضر القمة التي تعقدها الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

من المتوقع أن يحضر القمة رؤساء البرلمانات من قرابة 60 دولة و300 مندوباً. في غضون يومين، ستلقى الكلمات حول مواضيع " بيتنا الأوروبي العام: 70 سنة ماضية أمامنا" و"برنامج الأمم المتحدة -2030 وأهدافها في التنمية المستدامة: مساهمات البرلمانات" و"النساء في السياسة والخطب العامة: ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات الوطنية في مكافحة زيادة الضغوط وخطب الكراهية على النساء السياسيات؟ " وستدور المناقشات حولها.

سيلقي كل من رئيس الجمعية ليليان موري باسكي والأمين العام للمجلس الأوروبي ماريا بيسشينوفيتش بوريك كلمة أمام رؤساء البرلمان في اليوم الأول للقمة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات انعقد عام 1975. منذ ذلك الحين، تُعقد قمة رؤساء البرلمانات كل سنتين في ستراسبورغ أو في عاصمة إحدى الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.

شهلاء أغالاروفا

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