الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء علي حسنوف بخصوص طلب استقالة من منصبه

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج).

استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الحادي والعشرين من أكتوبر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي حسنوف وذلك بخصوص طلب استقالة من وظيفته.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لعلي حسنوف على اسهاماته في تطوير البلاد. وذكر الرئيس إلهام علييف أن الخطوة التي اتخذها علي حسنوف هي نموذج مثالي لإعطاء مجال للكوادر الشبابية لتولي القيادة في شتي المجالات وكذلك هي قدوة مثالية لأعضاء الحكومة الاخرين الذين بلغوا سن التقاعد.

ومن جهته أعرب علي حسنوف عن شكره الجزيل لرئيس اذربيجان علي الثقة التي ابداها فخامته له خلال فترة نشاطه في منصبه.