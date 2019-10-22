الوزير: هناك فرص كبيرة للتعاون مع الشركات السويسرية في مجال الطاقة المتجددة

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

زار الوفد من دوائر الأعمال في غرب سويسرا برئاسة المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجنيف مقر وزارة الطاقة الأذربيجانية.

أفيد من الوزارة لوكالة أذرتاج أن الجانبين ناقشا في اللقاء مع وزير الطاقة برويز شهبازوف التعاون الحالي وآفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. أشير في الاجتماع إلى أن غرب سويسرا تلعب دوراً مهماً في تسويق عدد من منتجات الطاقة والمواد الخام إلى جانب النفط وكذلك أن الشركة مهتمة بالتعاون في قطاع الطاقة في بلدنا. وكما أبلغ أن أذربيجان لديها تعاون ناجح مع سويسرا في مثال SOCAR. في الوقت نفسه، أن شركة Axpo”" السويسرية إلى جانب كونها مشتري الغاز في مشروع " شاه دنيز 2" لها تمثيل أيضًا في كونسورتيوم الشركات في مشروع TAP. أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فهي تتعاون مع شركة أخرى وهي “Pure Energy Development SARL”

من جانبه قدم الوزير برويز شهبازوف معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة في قطاع الطاقة في البلاد والأهداف المستقبلية . وقال إنه هناك فرص كبيرة للتعاون مع الشركات السويسرية في هذا المجال.

تبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالوضع الحالي للبنية التحتية للطاقة في أذربيجان، ومؤشرات الكفاءة وإنشاء سوق الكهرباء.