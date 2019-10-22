باكو، 22 أكتوبر، أذتاج

انتهى المعرض العشرين لمنتجات خلية النحل الذي نظمته شركة التخزين والتموين المساهمة للمنتجات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في ساحة ملعب "توفيق بهراموف". عقد مركز الدراسات الزراعية المؤتمر الصحفي امس حول نتائج المعرض.

كما أفادت وكالة أذتاج أن رئيسة شركة التخزين والتموين المساهمة للمنتجات الزراعية ليلى محمدوفا أبلغت أنه في العرض الذي دعمته وكالة أمن الغذاء ورابطة مربي النحل لأذربيجان شارك 321 مرب للنحل من 37 منطقة ومقاطعة أذربيجانية. يحق لكل مرب للنحل مشارك في المعرض أن يطرح للبيع 10 كيلوغرامات من العسل لكل عائلة نحلة بحد أقصى 400 كيلوغرام وقرص واحد للعسل لكل عائلة نحلة بحد أقصى 30 قرصاً للعسل.

وأضافت قائلة: " يمتاز معرض هذا العام عن المعارض السابقة بابتكاراته، جرى التسجيل في المعرض في الفترة 6 -11 سبتمبر، عبر الإنترنت تماماً على موقع www.bal.kendden.az. تم إجراء عملية استلام النقاط في مستودعات شركة التخزين والتموين المساهمة للمنتجات الزراعية الواقعة على عنوان في 57 طريق خوجاسان. تم فحص جميع منتجات النحل المقدمة في المعرض في المختبر من قبل وكالة أمن الغذاء. منح الترخيص لعرض منتجات النحل التي تلبي مؤشرات الجودة وأمن الغذاء في المعرض".

أوضحت ليلى محمدوفا أن معرض العسل استلم 136.1 طن من منتجات النحالة بما فيها 127.5 طن من العسل و8.6 طن من خلايا العسل. تلقت وكالة أمن الغذاء لأذربيجان 3241 عينة وتم فحصا في المختبر. طرح 122.2 طن من منتجات النحالة التي تفي بمعايير الأمن الغذائي والجودة للبيع. خلال المعرض، تم بيع 102.6 طن من العسل و7.1 طن من خلايا النحل من إجمالي 109.7 طن من منتجات النحالة.

هذا العام ولأول مرة، أجرى مركز الدراسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أبحاث استقصائية للمشترين والبائعين لتحديد مستوى تنظيم المعرض وارتياح الزبائن. كشفت فيدان جبارلي، رئيسة قسم تحليل البيانات في مركز الدراسات الزراعية عن نتائج الاستقصاء: أجري الاستقصاء على 290 مزارع مشارك في معرض العسل من مختلف مناطق البلاد. وكان 95.52% من المشاركين في الاستقصاء من الرجال و4.48% من النساء. أكد 94.48% من الباعة أن المعرض نظم على المستوى العالي وأعرب 5.52% من المشاركين في الاستقصاء فقط عن ارتياحهم الجزئي من تنظيم المعرض."

وأشارت فيدان جبارلي إلى أن أجري الاستقصاء بين 2475 مشتر لتقييم المعرض من خلال النظام من 5 نقاط. أكد 87 % من المشترين أنهم راضون عن أسعار منتجات النحالة وقال 11 % أنهم راضون جزئياً وقال 2 % من المشاركين إنهم غير راضين عن الأسعار. تبين من نتيجة الاستقصاء، أن 747 شخصاً من المشترين صرف 25-50 مانات لمنتجات النحالة و 741 مشتر 50-100 مانات و364 مشتر 100- 150 مانات و305 مشتر 0-25 مانات و159 مشتر 150-200 مانات و138 مشتر 200 مانات وأكثر لشراء منتجات النحالة. يبين التحليل أن المشترين يفضلون شراء عسل الزيزفون والزهور والجبال والغابات والكستناء. وهكذا، اشترى 1147 مشتر عسل الزيزفون و983 مشتر عسل الزهور و622 مشتر عسل الجبل و546 مشتر عسل الغابات و138 مشتر عسل كستناء.

وأكد 1709 مشتر مشارك في الاستقصاء أنهم تلقوا معلومات عن المعرض من خلال وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الأخير من المعرض منحت شركة التخزين والتموين المساهمة للمنتجات الزراعية 321 من مربي النحل في المعرض ب"شهادة المشاركة" و24 من مربي النحل ب"شهادة مربي النحل النوعي" لتقديمهم العسل ومنتجات النحالة بأعلى المستوى من ناحية الجودة والأداء الغذائي و38 من مربي النحل ب"شهادة التمييز" للمشاركة المثالية في المعرض مراعاتهم قواعد الانضباط و10 من مربي النحل حصلوا على "شهادة التقدير" لحصولهم على التقديرات العالية للزبائن لمنتجاتهم وفقًا للاستقصاء الذي أجري على موقع www.bal.kendden.az.