الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء حاجيبالا ابوطاليبوف بخصوص رسالة استقالة من منصبه

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج).

استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الحادي والعشرين من أكتوبر نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني حاجيبالا ابوطاليبوف وذلك بخصوص طلب استقالة من وظيفته.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لحاجيبالا ابوطاليبوف على اسهاماته في تطوير البلاد. وذكر الرئيس إلهام علييف أن الخطوة التي اتخذها حاجيبالا ابوطاليبوف هي نموذج مثالي لإعطاء مجال للكوادر الشبابية لتولي القيادة في مختلف المجالات وكذلك هي قدوة مثالية لأعضاء الحكومة الاخرين الذين بلغوا سن التقاعد.

ومن جانبه أعرب حاجيبالا ابوطاليبوف عن خالص شكره للرئيس الاذربيجاني على الثقة التي ابداها فخامته له خلال فترة نشاطه في منصبه.