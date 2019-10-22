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    اقتصاد


    انطلاق "المنتدى الدولي الثالث لطريق الحرير في تبليسي"

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٦]

    تبليسي، 22 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يعقد اليوم "المنتدى الدولي الثالث لطريق الحرير في تبليسي" في العاصمة الجورجية. سيشارك أكثر من 1000 ممثل من 60 بلدا في المؤتمر الذي سيستمر يومين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتقنيات العالية الأذربيجاني رامين قولوزاده ورئيس جمعية سكك الحديد الأذربيجانية جاود قوربانوف ورئيس شركة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية" المساهمة المغلقة رؤوف ولييف والسفير الأذربيجاني لدى جورجيا دورسون حسنوف ومسؤولون آخرون.

    القى رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا كلمة افتتاحية في المنتدى وتحدث عن التنمية الاقتصادية لبلاده ومشاركتها في المشاريع الدولية وفرصها الاستثمارية. وقال إن جورجيا تولي أهمية كبيرة لطريق الحرير التاريخي.

    ثم ألقى أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال التابعة لجامعة نيو يورك نورييل روبن كلمة رئيسية. ستناقش خلال المؤتمر تطوير طريق الحرير العظيم والأمن الإقليمي والطاقة ومشاريع البنية التحتية والاقتصادية والخدمات اللوجستية والتعاون الإقليمي. كما سيركز هذا الحدث على مشاريع النفط والغاز الإقليمية الكبرى وكذلك خط سكة حديد باكو – تبيليسي - قارس.

    ويواصل الاجتماع العام فعالياته. سيتحدث الوفد الأذربيجاني عن الإمكانيات الاقتصادية لبلاده وآفاق التنمية وأهميتها لطريق الحرير التاريخي في الاجتماعات العامة.

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    انطلاق "المنتدى الدولي الثالث لطريق الحرير في تبليسي" انطلاق "المنتدى الدولي الثالث لطريق الحرير في تبليسي" انطلاق "المنتدى الدولي الثالث لطريق الحرير في تبليسي"