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    توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بين أذربيجان والمكسيك

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج).

    صرح سفير المكسيك لدى أذربيجان خوان رودريجو لابارديني لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه سيتم توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وتبادل المعلومات بين حكومتي أذربيجان والمكسيك. وأضاف السفير خوان رودريجو لابارديني أن الاتفاقية المزمع توقيعها قريبا سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات وزيادة حجم التجارة بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بين أذربيجان والمكسيك
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    توقيع اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بين أذربيجان والمكسيك