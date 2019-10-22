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    سياسة


    158 دولة ومنظمة دولية تشارك في قمة منظمة حركة عدم الانحياز بباكو

    ٢٢.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن 158 دولة ومنظمة دولية قد صادقت على مشاركتها في القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في العاصمة باكو.

    أضاف نائب الوزير أنه من المتوقع تبني 4 وثائق ختامية في القمة وهي بيان ختامي وبيان باكو السياسي ورسالة الشكر للدولة المضيفة ووثيقة حول فلسطين مشيرا الي أن الوثائق الثلاث تتضمن مواد عن قضية قاراباغ الجبلية وأولويات السياسة الخارجية لأذربيجان.

    AZERTAG.AZ : 158 دولة ومنظمة دولية تشارك في قمة منظمة حركة عدم الانحياز بباكو
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    158 دولة ومنظمة دولية تشارك في قمة منظمة حركة عدم الانحياز بباكو