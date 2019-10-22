باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج). افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه صرح نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأنه سيحضر حوالي 60 من رؤساء الدول والحكومات في اعمال القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في العاصمة الأذربيجانية باكو. كما أضاف نائب الوزير أنه تم تسجيل 246 صحفي وصحفية لتغطية الحدث الدولي. الجدير بالذكر أن قمة منظمة حركة عدم الانحياز ستقام خلال الفترة 25-26 أكتوبر الحالي في مدينة باكو. وسيقوم وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بمناقشة المسائل التحضيرية للقمة خلال الفترة 23-24 أكتوبر.

AZERTAG.AZ : حضور رؤساء الدول والحكومات من 60 بلدا في قمة حركة عدم الانحياز

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